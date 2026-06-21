Fallece una mujer de 72 años tras ser rescatada del agua en la playa de Broña, en Outes

Una mujer de 72 años, vecina de Noia, ha fallecido esta tarde en la playa de Broña, en la localidad coruñesa de Outes, a pesar de los intentos de los servicios de emergencias por salvar su vida.

El suceso tuvo lugara media tarde, momento en el que varios particulares contactaron con el 112 Galicia para solicitar asistencia urgente. Según informaron los alertantes, los socorristas del arenal habían rescatado del agua a una mujer en la zona situada a la izquierda del puesto de vigilancia, en San Cosme de Outeiro, y estaban realizando maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Ante la gravedad de la situación, el 112 Galicia movilizó de inmediato un amplio dispositivo de respuesta:

Servicios Sanitarios: El 061 envió un helicóptero medicalizado con base en Santiago, además de personal sanitario de Noia.

El 061 envió un helicóptero medicalizado con base en Santiago, además de personal sanitario de Noia. Seguridad y Salvamento: Se dio aviso a la Guardia Civil, a Salvamento Marítimo, al Servicio de Guardacostas de Galicia y al grupo de Protección Civil de Outes.

Pese a la rápida intervención tanto de los socorristas de la playa como del personal médico del helicóptero medicalizado, que aterrizó en las proximidades del arenal, no fue posible revertir la situación y solo se pudo confirmar el fallecimiento de la mujer.

Fotografía. Playa de Broña