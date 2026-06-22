Elena Candia exige explicaciones a Jorge Bustos sobre su gestión ante su intento de capitalizar el éxito del Arde Lucus

En el escrito, se señala como «sorprendente» que Bustos pretenda erigirse como artífice del éxito de la fiesta cuando, según denuncian, todavía mantiene cuentas pendientes por aclarar ante la ciudadanía. El comunicado pone el foco en dos episodios específicos de su gestión anterior:

Bustos acusa a Candia de borrar o traballo previo no Arde Lucus e ignorar o seu 25 aniversario

Ante las recientes declaraciones de Jorge Bustos sobre el éxito de la pasada edición del Arde Lucus, el actual equipo de Gobierno ha emitido un comunicado denunciando lo que califican como un «ejercicio de cinismo político» por parte del edil.

Los gastos de FITUR: Falta de explicaciones convincentes sobre los fondos destinados a la promoción de la fiesta en la feria madrileña.

Falta de explicaciones convincentes sobre los fondos destinados a la promoción de la fiesta en la feria madrileña. El viaje a Portugal: La gestión de 4.000 euros abonados por un viaje que nunca llegó a celebrarse.

El texto cuestiona directamente la metodología de trabajo del ex responsable, instándole a explicar «desde cuándo en una administración pública se pueden contratar actuaciones y servicios de palabra». Según el equipo de Gobierno, esta práctica contraviene los principios básicos de transparencia y buena gestión que el ahora opositor pretende defender.

El comunicado subraya la contradicción de la oposición, recordando que, durante las semanas previas a la celebración, se dedicaron a «sembrar dudas» y a «poner palos en las ruedas» para generar una sensación de caos que, finalmente, no se produjo.

«La realidad es que Jorge Bustos vuelve a intentar apropiarse del trabajo ajeno y reescribir los hechos para ocultar las carencias de su propia gestión« , sentencia el texto.

Desde el Gobierno local se insiste en que el éxito del Arde Lucus ha sido posible «a pesar de la herencia recibida» y gracias al esfuerzo conjunto de las asociaciones, los colectivos, los servicios públicos y la ciudadanía de Lugo. La nota concluye con una invitación clara: «Si Jorge Bustos quiere hablar de gestión, que empiece por explicar la suya».