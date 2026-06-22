Tratamientos capilares para el verano: lo último en cuidado del cabello

De cara al verano, es fundamental preparar el cabello, ya que se ve sometido a agresiones constantes como la radiación solar, la sal del mar, el cloro de las piscinas y las altas temperaturas. Protegerlo y mantener su vitalidad durante esta temporada es esencial, puesto que la salud capilar es tan importante como la del resto del cuerpo.

En este contexto, el salón Ma Belle, ubicado en el barrio de Salamanca en Madrid, no solo es un referente en la creación de looks personalizados, sino también por considerar el cuidado del cabello como un pilar esencial. Desde sus inicios, esta peluquería ha apostado por tratamientos innovadores y adaptados a las necesidades de cada cliente.

¿Qué tratamientos capilares deberías probar este verano?

No es una novedad que el verano es una de las épocas más exigentes para el cabello. Las agresiones típicas de la época estival pueden debilitar su estructura y apariencia. Por eso, es fundamental apostar por tratamientos que ayuden a proteger, reparar e hidratar el pelo durante esta temporada. Veamos algunas de las soluciones que deberías probar.

Tratamientos de alisado y anti-frizz

Si lo que se busca es un pelo más fácil de manejar en verano, los tratamientos de alisado o anti-frizz son una solución magnífica. Con el calor y la humedad, es normal que el cabello se encrespe y pierda su forma. Estos cuidados son ideales para domar el pelo, puesto que lo dejan mucho más suave y natural.

Tratamientos capilares intensivos

Este tipo de tratamiento capilar está diseñado para restaurar la hidratación profunda del cabello. En estos meses tan calurosos, tiende a deshidratarse con mayor facilidad debido a la exposición solar y al contacto frecuente con el agua del mar o la piscina. La ventaja de este cuidado es que actúa en profundidad dentro para nutrirlo desde el interior, devolviendo la suavidad, la elasticidad y la vitalidad perdida.

Tratamiento reparación total

Si el cabello está un poco castigado por los tintes, el calor o el día a día, este tratamiento de reparación total es la solución acertada. Actúa desde dentro para reconstruir la fibra capilar, sellar las puntas y devolverle la fuerza que ha ido perdiendo. ¿El resultado? Un pelo mucho más fuerte, menos frágil y que, al final, se ve sano y con vida otra vez.

Relleno capilar

Por último, el relleno capilar es un cuidado avanzado que trabaja sobre la densidad y la estructura del mismo. Es una opción muy recomendable para cabellos finos, debilitados o con pérdida de cuerpo, algo que puede acentuarse tras el verano debido a la exposición prolongada a factores externos. Su función principal es actuar sobre las zonas más debilitadas, aportando grosor, fuerza y volumen.

En definitiva, el verano es una etapa en la que el cabello necesita una atención especial para mantener su salud y belleza. Apostar por cuidados específicos ayuda a prevenir los posibles daños y a mejorar su aspecto general. En MA BELLE Salón, te orientan sobre cuál es el tratamiento más adecuado para ti, para que puedas lucir una melena más fuerte, brillante y cuidada durante toda esta temporada.