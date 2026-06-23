La Xunta de Galicia activa alertas por calor extremo y suspende actividades deportivas en las zonas de mayor riesgo

Ante la previsión de un episodio de altas temperaturas que afectará a toda la comunidad, la Xunta de Galicia, en el marco de su Plan de Actuaciones frente a los efectos del calor sobre la salud, ha activado una serie de alertas y medidas preventivas tras los datos facilitados por Meteogalicia y MeteoSalud.

Niveles de alerta y previsiones meteorológicas

Se ha establecido un nivel 3 (alerta roja) para el noroeste de A Coruña, A Mariña, centro y sur de Lugo, montaña de Lugo y la comarca de Valdeorras. Por su parte, el nivel 2 (alerta naranja) afecta al interior de A Coruña; noroeste, Miño, sur y montaña de Ourense; y el interior de Pontevedra.

Las previsiones apuntan a la influencia de una masa de aire muy cálido, con temperaturas en el interior que superarán los 33-34 ºC. En los valles del Miño y del Sil se esperan registros de entre 39 ºC y 40 ºC, mientras que en el litoral los valores rondarán los 30 ºC.

Restricciones en la actividad deportiva

Con el objetivo de proteger la salud de los deportistas, la Secretaría Xeral para o Deporte ha decretado:

Zonas en alerta roja: Suspensión de toda actividad deportiva federada y del programa Xogade en el exterior entre las 12:00 y las 20:00 horas.

Suspensión de toda actividad deportiva federada y del programa Xogade en el exterior entre las 12:00 y las 20:00 horas. Zonas en alerta naranja: Suspensión de la actividad federada y del programa Xogade en el exterior (excepto deportes náuticos y acuáticos) entre las 12:00 y las 18:00 horas.

Recomendaciones para la población La Consellería de Sanidade recuerda que la exposición prolongada al calor puede provocar desde fatiga y deshidratación hasta golpes de calor. Se hace especial hincapié en proteger a los grupos de riesgo: mayores de 65 años, menores de 4 años, personas con enfermedades crónicas y quienes realizan esfuerzos físicos al aire libre.

Consejos principales:

Hidratación: Beber agua y zumos frescos con frecuencia, sin esperar a tener sed. Evitar el alcohol, cafeína y bebidas azucaradas.

Beber agua y zumos frescos con frecuencia, sin esperar a tener sed. Evitar el alcohol, cafeína y bebidas azucaradas. Alimentación: Priorizar ensaladas, verduras y frutas; evitar comidas copiosas.

Priorizar ensaladas, verduras y frutas; evitar comidas copiosas. Protección: Usar ropa ligera, holgada y de colores claros, además de protección solar, gafas y sombrero.

Usar ropa ligera, holgada y de colores claros, además de protección solar, gafas y sombrero. Hogar: Mantener las casas ventiladas, bajando persianas durante el día y abriendo ventanas por la noche.

Mantener las casas ventiladas, bajando persianas durante el día y abriendo ventanas por la noche. Precaución: No dejar nunca a niños ni ancianos dentro de vehículos estacionados.

En caso de síntomas graves como mareos, fatiga extrema o confusión, se debe solicitar ayuda médica urgente llamando al 061.

La ciudadanía puede consultar el mapa detallado de riesgos y la relación completa de municipios afectados en la página web oficial: https://airesaude.sergas.gal/ y en el portal de Deporte Galego.

Los ayuntamientos que pertenecen a cada zona isoclimática son los seguientes:

Noroeste de A Coruña: Abegondo, Ares, Arteixo, Bergondo, Betanzos, Cabana de Bergantiños, Cabanas, Cambre, Carballo, Cariño, Carral, Cedeira, Cerceda, Cerdido, Coristanco, A Coruña, Culleredo, Fene, Ferrol, Laxe, A Laracha, Malpica de Bergantiños, Mañón, Miño, Moeche, Mugardos, Narón, Neda, Oleiros, Ortigueira, Oza Cesuras, Paderne, Ponteceso, Pontedeume, Sada, San Sadurniño, Valdoviño, Vilarmaior.

Interior de A Coruña: Ames, Aranga, Arzúa, A Baña, Boimorto, Boqueixón, Brión, A Capela, Coirós, Curtis, Frades, Irixoa, Melide, Mesía, Monfero, Negreira, Ordes, Oroso, O Pino, As Pontes de García Rodríguez, Santa Comba, Santiago de Compostela, Santiso, Sobrado, As Somozas, Teo, Toques, Tordoia, Touro, Trazo, Val do Dubra, Vedra, Vilasantar.

A Mariña: Alfoz do Castrodouro, Barreiros, Burela, Cervo, Foz, Lourenzá, Mondoñedo, Ourol, A Pontenova, Ribadeo, Trabada, O Valadouro, O Vicedo, Viveiro, Xove.

Centro de Lugo: Abadín, Antas de Ulla, Begonte, Castro de Rei, Castroverde, O Corgo, Cospeito, Friol, Guitiriz, Guntín, Láncara, Lugo, Meira, Monterroso, Muras, Outeiro de Rei, Palas de Rei, Paradela, O Páramo, A Pastoriza, Pol, Portomarín, Rábade, Riotorto, Sarria, Vilalba, Xermade.

Montaña de Lugo: Baleira, Baralla, Becerreá, Cervantes, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, O Incio, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Pedrafita do Cebreiro, Ribeira de Piquín, Samos, Triacastela.

Sur de Lugo: Bóveda, Carballedo, Chantada, Monforte de Lemos, Pantón, A Pobra do Brollón, Quiroga, Ribas de Sil, O Saviñao, Sober, Taboada.

Noroeste de Ourense: Amoeiro, Avión, Beariz, Boborás, O Carballiño, Coles, O Irixo, Maside, A Peroxa, Piñor, San Cristovo de Cea, Vilamarín.

Miño de Ourense: A Arnoia, Barbadás, Beade, Carballeda de Avia, Cartelle, Castrelo de Miño, Cenlle, Cortegada, Leiro, Melón, Nogueira de Ramuín, Ourense, Padrenda, O Pereiro de Aguiar, Pontedeva, Punxín, Ribadavia, San Amaro, San Cibrao das Viñas, Taboadela e Toén.

Valdeorras: O Barco de Valdeorras, Larouco, Petín, A Rúa, Rubiá, Vilamartín de Valdeorras.

Montaña de Ourense: O Bolo, Carballeda de Valdeorras, Castro Caldelas, Chandrexa de Queixa, Esgos, A Gudiña, Maceda, Manzaneda, A Mezquita, Montederramo, Parada de Sil, A Pobra de Trives, San Xoán de Río, Riós, A Teixeira, A Veiga, Viana do Bolo, Vilariño de Conso, Xunqueira de Espadanedo.

Sur de Ourense: Allariz, Baltar, Bande, Baños de Molgas, Os Blancos, A Bola, Calvos de Randín, Castrelo do Val, Celanova, Cualedro, Entrimo, Gomesende, Laza, Lobeira, Lobios, A Merca, Monterrei, Muíños, Oímbra, Paderne de Allariz, Porqueira, Quintela de Leirado, Rairiz de Veiga, Ramirás, Sandiás, Sarreaus, Trasmiras, Verea, Verín, Vilar de Barrio, Vilar de Santos, Vilardevós, Xinzo de Limia, Xunqueira de Ambía.

Interior de Pontevedra: Agolada, O Campo Lameiro, A Caniza, Cerdedo Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, A Lama, Moraña, Rodeiro, Silleda, Vila de Cruces.