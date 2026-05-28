Patricia Campos Doménech protagoniza una nueva edición de “As Chárlas do Xerion” en el Centro Comercial Cuatro Caminos

La primera mujer piloto de reactores de la Armada Española participará en un encuentro abierto al público el próximo 3 de junio a las 19:30 horas

A Coruña acogerá el próximo martes 3 de junio, a las 19:30 horas, una nueva edición de As Chárlas do Xerion, el espacio de conversaciones impulsado y presentado por Jesús Suárez, que continúa consolidándose como uno de los formatos más personales, humanos e inspiradores del panorama cultural y social gallego.

La cita tendrá lugar en el Centro Comercial Cuatro Caminos, con entrada completamente gratuita hasta completar aforo, y contará como invitada principal con Patricia Campos Doménech, una mujer pionera cuya historia ha roto barreras dentro y fuera de España.

Patricia Campos Doménech fue la primera mujer piloto de reactores de la Armada Española y una de las primeras mujeres en Europa en pilotar reactores militares. Su trayectoria la convirtió en un símbolo de superación, valentía y ruptura de estereotipos en un entorno históricamente reservado a los hombres. (MT Consulting)

Licenciada en Comunicación Audiovisual, Patricia logró una de las dos plazas de piloto militar entre cerca de 200 aspirantes y desarrolló su carrera dentro de las Fuerzas Armadas españolas durante años, llegando incluso a pilotar vuelos de altas personalidades y miembros de la Casa Real. (Wikipedia￼)

Tras abandonar la Armada, decidió reinventarse y perseguir otro de sus grandes sueños: el fútbol. Se trasladó a Estados Unidos, donde se convirtió en entrenadora profesional y pionera como entrenadora europea en el fútbol femenino estadounidense. (patriciacamposdomenech.com￼)

Pero su historia va mucho más allá de la aviación o el deporte. Patricia Campos ha desarrollado además una intensa labor solidaria en Uganda a través del fútbol, trabajando con niñas, mujeres y menores en riesgo de exclusión social mediante proyectos vinculados a la igualdad y los derechos humanos. (MT Consulting￼)

La charla llevará por título: “Rompiendo el cielo: historia de la primera mujer piloto de reactores de España”

Durante el encuentro, el público podrá conocer en primera persona una vida marcada por la lucha contra los prejuicios, la conquista de sueños aparentemente imposibles y la defensa de la libertad individual.

As Chárlas do Xerion continúa así apostando por historias auténticas, humanas y transformadoras, acercando a A Coruña a algunas de las voces más inspiradoras del panorama nacional.

DATOS DEL EVENTO

📍 Centro Comercial Cuatro Caminos – A Coruña

📅 Martes, 3 de junio de 2026

🕢 19:30 horas

🎟️ Entrada gratuita hasta completar aforo