Víctor Valverde conquista Colombia con el exitoso lanzamiento de “Garañón”

El cantante y compositor mexicano Víctor Valverde vivió una exitosa visita promocional en Colombia, consolidando su conexión con el público nacional a través de encuentros con periodistas, creadores de contenido, medios de comunicación y diferentes eventos sociales realizados en Bogotá.

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Durante su paso por el país, el artista fue parte de ‘Future of Music’, el importante encuentro organizado por Rolling Stone que reúne a artistas y nuevas figuras de la música que están marcando tendencia en la industria internacional.

Víctor Valverde es reconocido por ser el autor de “El Mayor de las Ranas”, una de las 10 canciones más escuchadas de YouTube en 2025, acumulando más de 587 millones de reproducciones, más de 5 millones de creaciones en TikTok y superando actualmente los 9.5 millones de oyentes mensuales en Spotify.

En el marco de su visita a Bogotá, el artista presentó con gran éxito su nuevo sencillo “Garañón”, una canción que retrata su historia personal marcada por una crianza humilde y el proceso de alcanzar dinero, respeto y reconocimiento dentro de un entorno callejero y bélico.

La canción refleja el orgullo por sus raíces, sus tatuajes, sus conexiones y la vida entre ciudades como Mazatlán, San Diego y Culiacán, construyendo una narrativa honesta que conecta con miles de jóvenes que ven en su música una representación de la realidad y la superación.

El video oficial de “Garañón” muestra un contraste entre la vida cotidiana humilde y el universo de los lujos, donde la sensualidad, la figura femenina y la interpretación de Víctor Valverde se convierten en protagonistas visuales de esta nueva etapa musical.

“Estar en Colombia me anima mucho, es un país que apoya mi música y poco a poco vamos a estar más presentes, además históricamente nos unen nuestra historia y gustos”, comentó Víctor Valverde sobre la recepción que tuvo durante su estadía en el país.

Con canciones como “Subí a la Blindada”, “Mamoncita”, “Infiltrados”, “Véngame a Ver” y “Garañón”, Víctor Valverde continúa consolidándose como una de las nuevas voces de la música mexicana contemporánea, llevando historias que mezclan lo más crudo de la vida con los sueños de quienes buscan cambiar su realidad.

Su propuesta artística se ha caracterizado por retratar experiencias reales, conectando con audiencias que encuentran en sus letras relatos de lucha, ambición y transformación personal.

La exitosa visita del artista a Colombia reafirma el creciente impacto internacional de su música y fortalece su conexión con el público colombiano, uno de los mercados latinoamericanos donde su crecimiento continúa en ascenso.