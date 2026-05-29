Joaquín Guiller rinde homenaje a Darío Gómez con el lanzamiento de “El Tropezón”

El cantante de música popular Joaquín Guiller continúa su ascenso en 2026 con el lanzamiento de su nuevo sencillo “El Tropezón”, un emotivo homenaje al maestro Darío Gómez. Esta nueva versión mantiene la esencia de la música popular colombiana, incorporando el sello particular del artista que lo ha llevado a conquistar al público en Colombia, Costa Rica, Ecuador y Estados Unidos.

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“El Tropezón” narra una historia de amor fortuita y espontánea, donde un encuentro accidental —un tropiezo— con una mujer lleva al protagonista a enamorarse instantáneamente y a declararse sin reservas. El tema fue compuesto por Darío Gómez e interpretado junto a Los Legendarios, siendo lanzado originalmente a finales de la década de 1980.

“El maestro Darío Gómez siempre será un referente importante y de respeto para los artistas populares. Quería homenajear su carrera y su legado, con todo respeto y dándole un nuevo aire a un tema tan insignia para el género”, comenta Joaquín Guiller.

El videoclip de “El Tropezón” fue grabado en un concierto en vivo en el municipio de El Retiro, Antioquia. Durante la presentación, un asistente al evento intentó “insultar” al artista al inicio del show, pero tras escuchar varias canciones terminó enviándole besos y corazones. Este divertido momento fue compartido en redes sociales y rápidamente se volvió viral, reflejando la conexión genuina del artista con su público.

Actualmente, Joaquín Guiller celebra sus nominaciones a los Premios Nuestra Tierra 2026 y a los Premios Mi Bar Magazine, donde su propuesta de “El Agropecuario” continúa siendo protagonista, demostrando que marcó un antes y un después dentro de la música popular colombiana.

Con este lanzamiento, Joaquín Guiller reafirma su lugar como una de las figuras más representativas del género, apostando por la evolución sin perder la esencia que lo conecta con sus raíces