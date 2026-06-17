Comienza la Campaña de Riego 2026 en el Regadío de Val de Lemos

“Desde la CHMS se insiste en la necesidad de un aprovechamiento óptimo del agua, y se recuerda que la limpieza de las acequias es responsabilidad de los propios regantes” explicó Diego Muiño, responsable de la gestión del regadío en la CHMS.

En próximos días dará comienzo la Campaña de Riego 2026 en el Regadío del Valle de Lemos y ,en este sentido, la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) ya lleva semanas coordinando con la Comunidad de Regantes el plan de riego de este año y la apertura progresiva de canales y acequias, en función de las necesidades que, desde aquélla, se trasladan a este Organismo de Cuenca.

“Desde la CHMS se insiste, como todos los años, en la necesidad de un aprovechamiento óptimo del agua, y se recuerda que la limpieza de las acequias es responsabilidad de los propios regantes” explicó Diego Muiño, responsable de la gestión del regadío en la CHMS. “Por tanto, a fin de evitar problemas en la coordinación, uso inadecuado o posibles desbordamientos por insuficiente limpieza, se informa que no se procederá a la derivación de agua por ninguno de los canales hasta que se haya comprobado que las acequias que vayan a derivar agua para regadío en el presente año, estén en un estado suficientemente adecuado como para evitar posibles problemas en este sentido” incidió.

“En cuanto a los turnos de riego, han de ser los propios regantes los que se coordinen para la Comunidad, para entre ellos, establecer los citados turnos”, concluyó Muiño