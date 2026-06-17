Sánchez cuestiona la estrategia de la oposición y defiende el balance de gestión ante el horizonte electoral de 2027

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido al discurso del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en el Congreso de los Diputados, en las que instaba a la convocatoria de elecciones generales. En su intervención, el jefe del Ejecutivo ha restado importancia a la insistencia del PP, asegurando que, independientemente de las exigencias de la oposición, los comicios se celebrarán en los plazos previstos.

Para Sánchez, el debate político no debería centrarse en la fecha electoral, sino en el análisis objetivo de la transformación que ha experimentado España en la última década. El presidente ha planteado una pregunta directa a Alberto Nuñez Feiijóo: «¿Qué país se va a presentar en 2027 respecto a 2018? ¿Un país mejor o un país peor?».