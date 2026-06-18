LUGO

Lugo arde de novo: Carmela López e Miguel Fernández no inicio do Arde Lucus

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Redacción Lugo

A Presidenta da Deputación de Lugo, Carmela López, e o Deputado de Formación, Ensino e Economía do Coñecemento, Miguel Fernández, participaron este xoves nos actos que marcan o inicio do Arde Lucus 2026.

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Os representantes provinciais asistiron caracterizados de época á recreación histórica da entrada das lexións romanas en Lugo pola Ponte Romana e, posteriormente, ao acendido do lume sagrado de Vesta que simboliza o inicio da festa. Esta cita de Interese Turístico Internacional conta cunha colaboración da Deputación de Lugo de 50.000€.

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