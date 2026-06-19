The Son of Wood homenaxea a Antonio Machado “En la solapa”, o seu novo sinxelo

A banda salmantina completa neste tema os versos inconclusos do poeta que atoparon no seu abrigo ao morrer.
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A banda salmantina The Son of Wood presenta o seu novo sinxelo En la solapa, terceiro adianto do seu novo traballo discográfico. Este novo tema preséntase como unha viaxe pola nostalxia encadrada en sons de rock limpo, épico e emocional. A banda homenaxea así a unha das figuras máis importantes da literatura española do século XX, Antonio Machado. Coa premisa de completar os versos inconclusos do poeta andaluz, atopados na solapa do seu abrigo trala súa morte, o grupo nos dirixe a unha viaxe pola infancia e a nostalxia con especial cariño pola figura materna, incluíndo tamén outrasreferencias célebres do autor durante o seu desenvolvemento.
«Estes días azules y este sol de la infancia», así comezaban os versos que Machado deixou escritos antes de morrer, e apelando a esa emocionalidade, a banda orixinaria de Salamanca constrúe unha canción potente, que reforza unha parte instrumental moi limpa e conmovedora. Con gran protagonismo do baixo e conducidos por un violín e unha guitarra eléctrica que replica riffs poderosos, The Son of Wood homenaxea así a un autor histórico que marcou un antes e un despois cos seus poemas.
A produción deste novo lanzamento corre a cargo de Martín García Duque, contando coa enxeñaría técnica de Javier Ortiz realizada en Estudos Brazil (Rivas-Vaciamadrid). Buscando o son analóxico de finais dos 80 e principios dos 90, o tema queda engrandecido coa mestura e o mastering de Ed Al-Shakarchy en Londres.
MÁIS SOBRE THE SON OF WOOD
The Son of Wood é a conxunción de dous xéneros aparentemente afastados que dá como resultado unha formación única. Mesturando o rap e o folk, a banda salmantina estase erguendo como un dos proxectos máis distintos e diferenciais da escena emerxente estatal, chamando a atención polo seu desacato, carácter e personalidade. Con letras cargadas de inconformismo que transitan pola nostalxia, a reivindicación ou o optimismo, a banda conecta co seu público dun xeito moi persoal, achegando realidades e musicando verdades que chegan con crueza.
Con case dez anos de carreira e catro traballos discográficos ás súas costas, The Son of Wood recompilou numerosos recoñecementos, como a súa nominación a “Mellor Álbum de Raíz” nos Premios MIN 2024, a súa selección ese mesmo ano para o certame Girando Por Salas, a gravación dos Concertos de Radio 3 ou colaboracións con artistas consagrados como La M.O.D.A. ou Celtas Cortos. A súa última xira visitou máis de trinta cidades, poñendo o colofón final nun dos maiores festivais do Estado, o SanSan Festival de Benicassim.