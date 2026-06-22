Más vigilancia en el mar: la Guardia Civil intensifica los controles ante la llegada del verano

En el marco de la campaña nacional que desarrolla la Guardia Civil durante la temporada estival, y en coordinación con la Delegación del Gobierno en Galicia y las Capitanías Marítimas de su ámbito de actuación, se ha activado un operativo especial para reforzar la seguridad en las actividades náuticas de recreo a lo largo del litoral gallego.

El objetivo principal de esta campaña, que se prolongará hasta el 15 de septiembre, es proteger la seguridad de los usuarios de embarcaciones y motos náuticas, así como la de los bañistas y visitantes de nuestras costas, mediante el refuerzo de controles e inspecciones tanto en mar como en tierra.

Los controles estarán a cargo de los Servicios Marítimos Provinciales de A Coruña, Lugo y Pontevedra, junto con las patrullas de Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil, que realizarán tareas de inspección y vigilancia en embarcaciones deportivas, motos náuticas y negocios dedicados a estas actividades.

Durante las inspecciones se verificará:

La validez de los certificados de navegabilidad.

El pago de la prima del seguro obligatorio.

La titulación náutica exigida para cada tipo de embarcación.

Y el cumplimiento de las normas de seguridad y navegación.

En 2025, se inspeccionaron 977 embarcaciones de recreo en Galicia. La mayoría de las infracciones detectadas estuvieron relacionadas con la carencia de seguro obligatorio, la ausencia de titulación habilitante, y otras deficiencias como la navegación nocturna no autorizada, exceso de velocidad, equipamiento de seguridad caducado o inexistente, o superación del número de ocupantes permitidos.

En cuanto a las motos náuticas, la campaña se centrará especialmente en prevenir accidentes y garantizar el respeto a las zonas de baño, velando por el uso responsable de estos vehículos. Las principales infracciones registradas en campañas anteriores también fueron la ausencia de seguro y la falta de titulación habilitante.

Zonas de uso prioritario para bañistas y buceadores

La Guardia Civil recuerda que:

En playas balizadas, está prohibida la navegación, salvo para el acceso o salida a través de canales señalizados.

En playas no balizadas, no se puede navegar en los primeros 200 metros desde la costa, salvo si se hace perpendicularmente a menos de 3 nudos.

En zonas sin playa, la zona de baño comprende 50 metros desde la costa.

Los buceadores deben señalizar su presencia con una boya naranja, y sólo pueden practicar esta actividad durante el día y con buena visibilidad.

Distancias máximas permitidas para la navegación

Piraguas, kayaks, paddle surf y patines a pedales de uso comercial: entre 50 y 200 metros de la costa.

En uso particular: a más de 200 metros de la playa y sin alejarse más de media milla náutica (926 metros).

Motos náuticas y windsurf: hasta 1 milla náutica (1.852 metros) de distancia.

Surf y kitesurf: en zonas habilitadas y sin alejarse más de 200 metros de la costa.

Recomendaciones de seguridad

Más del 50 % de las emergencias en embarcaciones de recreo se deben a fallos mecánicos o estructurales. Por ello, la Guardia Civil recomienda:

Revisar exhaustivamente la embarcación antes de salir.

Comprobar el nivel de carburante y el funcionamiento del motor y sistemas de comunicación.

Consultar la previsión meteorológica de la zona.

Informar a familiares o clubes náuticos de los planes de navegación.

Instruir a los acompañantes sobre el uso del material de salvamento, especialmente los chalecos salvavidas, que deben estar disponibles para todos los ocupantes y ser de uso obligatorio con mal tiempo.

Especial atención debe prestarse a los menores, que deben llevar siempre chaleco salvavidas y estar asegurados con arneses de seguridad para evitar caídas al mar.

Por último, se recuerda la obligatoriedad de llevar a bordo la documentación de la embarcación y la titulación náutica del patrón, y no superar la capacidad autorizada de ocupantes.

Con esta campaña, la Guardia Civil reitera su compromiso con la seguridad ciudadana y con el uso responsable del mar como espacio de disfrute común, llamando a la colaboración de todos los usuarios para evitar riesgos innecesarios.

Seguridad en el mar, responsabilidad de todos.