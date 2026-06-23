La Asociación Cultural Lugo Sur Conturiz impulsa su labor social y cultural con la incorporación de cuatro figuras de prestigio en la provincia

Desde la Asociación Cultural LUGO SUR CONTURIZ continuamos con nuestro firme propósito de dinamizar la sociedad lucense con ambiciosos proyectos de divulgación cultural, sanitaria y social. Damos un paso adelante con la incorporación de cuatro profesionales de reconocido prestigio. Estas nuevas colaboraciones buscan potenciar áreas clave y abordar los retos actuales de la sociedad lucense, consolidando el trabajo que la Asociación ha venido desarrollando los últimos meses.

Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a estos cuatro expertos por su confianza y compromiso con nuestras iniciativas; son personas que vertebran áreas clave y que aportarán experiencia, rigor y la capacidad de impulsar el crecimiento de la Asociación en varias facetas. Con estas incorporaciones, Lugo SUR Conturiz pretende dar un salto cualitativo en su objetivo de servir al conjunto de la sociedad lucense, promoviendo actividades de difusión e interés general, abiertas a todo el público y con el afán de llegar a todo tipo de ámbitos.

Los nuevos miembros, que aportarán su conocimiento y experiencia son los siguientes:

SERAFÍN TRASHORRAS ( funcionario de la Diputación de Lugo, fotógrafo y documentalista lucense). Reforzará nuestro equipo cultural, haciendo llegar a distintos ámbitos y lugares la proyección del documental » Madre y maestra», una obra estrenada en 2017, que tiene cómo eje central la figura de Cristina Trashorras, madre del autor y maestra de vocación.

( funcionario de la Diputación de Lugo, fotógrafo y documentalista lucense). Reforzará nuestro equipo cultural, haciendo llegar a distintos ámbitos y lugares la proyección del documental » Madre y maestra», una obra estrenada en 2017, que tiene cómo eje central la figura de Cristina Trashorras, madre del autor y maestra de vocación. XULIO XIZ ( periodista, guionista, escritor y productor gallego). Auténtica referencia en la sociedad lucense. Impulsará y potenciará nuestra vertiente cultural con su amplia y dilatada experiencia, compromiso y arraigo a nuestra sociedad.

( periodista, guionista, escritor y productor gallego). Auténtica referencia en la sociedad lucense. Impulsará y potenciará nuestra vertiente cultural con su amplia y dilatada experiencia, compromiso y arraigo a nuestra sociedad. RAFAEL MONTE ( Jefe de Medicina Interna en el Hula), ha sido director asistencial del área sanitaria de Lugo, Monforte y A Mariña. Cuenta con amplia experiencia en el área investigadora y es profesor en la Escuela Universitaria de Enfermería de la USC en el Campus Terra de Lugo. Su trabajo representa una combinación de talento científico, visión de futuro y compromiso humano

( Jefe de Medicina Interna en el Hula), ha sido director asistencial del área sanitaria de Lugo, Monforte y A Mariña. Cuenta con amplia experiencia en el área investigadora y es profesor en la Escuela Universitaria de Enfermería de la USC en el Campus Terra de Lugo. Su trabajo representa una combinación de talento científico, visión de futuro y compromiso humano ARMANDO MÉNDEZ ( empresario hostelero y propietario, junto a su hermano Alejandro, del restaurante «Os Cachivaches», sin duda, uno de los restaurantes de referencia en la ciudad). Lugo Sur Conturiz pretende, con esta incorporación, acercar temas de verdadero interés cómo la gastronomía y hostelería con para la sociedad lucense.

Finalmente, nuestro objetivo es consolidar a Lugo SUR Conturiz cómo un referente emergente en el panorama asociativo de Lugo con cabida para tod@s.