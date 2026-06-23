La Policía Local de Lugo cierra el Arde Lucus con un balance de seguridad positivo tras un operativo sin precedentes

La Policía Local de Lugo ha finalizado el operativo especial de seguridad diseñado para el Arde Lucus 2026, un despliegue que ha supuesto el mayor esfuerzo coordinado del cuerpo en lo que va de año. Gracias a la combinación de recursos tecnológicos avanzados, como el uso de drones, y una presencia constante en las calles, se ha logrado garantizar el desarrollo normal de una de las celebraciones más multitudinarias de Galicia.

Vigilancia aérea y control de aforos

Una de las claves del éxito operativo ha sido la incorporación de drones para la supervisión en tiempo real de los grandes actos. Estos dispositivos permitieron monitorizar los aforos y asegurar la protección en eventos de gran afluencia como la llegada de las legiones, el Circvs Maximvs, el asalto al Monte Medvlio y los conciertos destacados, garantizando una capacidad de respuesta inmediata ante cualquier incidencia en las zonas más concurridas.

A pesar de la alta concentración de personas, el dispositivo permitió actuar con contundencia y rapidez ante los conflictos detectados:

Seguridad Ciudadana: Los agentes intervinieron en diversas situaciones críticas, incluyendo la detención de un conductor por delitos contra la seguridad vial y una orden de prohibición de entrada en España, la detención de dos menores tras una agresión mutua y la interceptación de individuos portando armas blancas. Asimismo, la rápida colaboración policial permitió reducir a un individuo que había forzado el acceso a la Facultad de Veterinaria.

Los agentes intervinieron en diversas situaciones críticas, incluyendo la detención de un conductor por delitos contra la seguridad vial y una orden de prohibición de entrada en España, la detención de dos menores tras una agresión mutua y la interceptación de individuos portando armas blancas. Asimismo, la rápida colaboración policial permitió reducir a un individuo que había forzado el acceso a la Facultad de Veterinaria. Seguridad Vial: A pesar de las campañas preventivas, el balance arroja más de una veintena de intervenciones por positivos en alcoholemia y drogas (THC, anfetaminas y cocaína). Se han instruido diligencias contra conductores por tasas delictivas y por carecer de puntos en el permiso, reforzando la apuesta de la jefatura por mantener los controles de tráfico de forma continuada más allá de las fiestas.

Labor asistencial y bienestar animal

El operativo también destacó por su vertiente humanitaria. Los agentes fueron fundamentales en la asistencia inmediata a personas en situaciones de riesgo vital, como una mujer hallada en estado grave por posible derrame cerebral y otra en estado de vulnerabilidad psíquica, ambas evacuadas al HULA. En materia de protección animal, se gestionaron expedientes por perros potencialmente peligrosos sin licencia y se llevaron a cabo labores de rescate de animales en situación de abandono o peligro.

Valoración final

Desde la Jefatura de la Policía Local destacan el «esfuerzo sostenido y la dedicación» de todos los efectivos, cuyo trabajo permitió que, pese a los incidentes puntuales y la problemática persistente del alcohol al volante, la gran mayoría de los ciudadanos y visitantes pudieran disfrutar de la fiesta con normalidad. El cuerpo policial reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana y mantendrá la intensidad de sus controles en las próximas semanas.