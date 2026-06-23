“León XIV en España”, de Paloma Cervilla y Mario Vara, primer libro sobre la histórica visita del Papa, ya en librerías

Bajo el título de “León XIV en España” acaba de salir al mercado en un tiempo récor el primer libro que se publica sobre la histórica visita del Santo Padre a nuestro país, que ya se encuentra en librerías de toda España y Plataformas digitales.

La obra recoge las crónicas de los siete días, discursos, homilías y principales intervenciones del Santo Padre durante una visita que congregó a más de 2,5 millones de personas, así como las de bienvenida que le ofreció el Rey Felipe VI.

Prologado por el periodista y editor del libro Miguel Gallardo Rodríguez, y por fray Juan José Rodríguez Mejias, franciscano y rector del Santuario Nuestra Señora de Regla de Chipiona, el libro ha sido escrito por los periodistas Paloma Cervilla de The Objective y Mario Vara Gutrierrez, ambos estuvieron siguiendo la visita del Papa y también estuvieron en Roma hace un año en el Conclave que lo eligió como sucesor del Papa Francisco.

PALOMA CERVILLA

Periodista jerezana residente en Madrid. Licenciada en Ciencias de la Información por el CEU San Pablo de la Universidad Complutense de Madrid. Toda una vida en ABC, 35 años. Hoy, periodista en The Objective medio para el que ha cubierto la elección de León XIV y su visita a España y tertuliana política en radio y televisión. XV Premio Luis Carandell de Periodismo Parlamentario, que recibió recientemente Fe manos de la Reina Letizia.

MARIO VARA GUTIÉRREZ

Graduado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y posee un Executive MBA por ESIC Business & Marketing School. Casado desde el año 2022, es padre de una hija. Interesado especialmente en la actualidad religiosa y vaticana, sigue de cerca la actividad de la Santa Sede y los grandes acontecimientos de la Iglesia católica. Con este libro ofrece una crónica detallada , día a día, del histórico viaje apostólico de Su Santidad León XIV.

En esta visita León XIV recorrió más de 2.500 kilómetros, participó en 21 actos públicos y reunió a más de 2,5 millones de personas entre Madrid, Cataluña y Canarias, siendo seguido por más de 3500 periodistas acreditados.

El libro permite revivir algunos de los momentos más significativos de la visita, entre ellos la celebración del Corpus Christi en Madrid, el multitudinario encuentro con jóvenes, su intervención por primera vez de un Papa ante las Cortes Generales, la visita a la Basílica de la Sagrada Familia y al Monasterio de Montserrat, el encuentro con internos de un centro penitenciario y su histórico viaje a Canarias, donde puso el foco en la realidad migratoria y en la defensa de la dignidad humana.

A través de sus páginas con más de cien fotografías a todo color en papel de calidad, el lector descubre un pontificado caracterizado por la cercanía, el diálogo y la atención a los grandes desafíos de nuestro tiempo. Los mensajes de León XIV durante su estancia en España abordaron cuestiones como la necesidad de preservar principios éticos en la vida pública, la superación de la polarización social, la acogida de los migrantes, la lucha contra los abusos en la Iglesia, la justicia social y la construcción de una convivencia más fraterna.

“León XIV en España” nace con la vocación de conservar la memoria de una visita que movilizó a millones de personas y generó una extraordinaria repercusión internacional. Pero también pretende ser una invitación a releer y reflexionar sobre unas enseñanzas que siguen interpelando a creyentes y no creyentes por igual.

Más allá de las cifras de asistencia y del impacto mediático, el libro pone el acento en aquello que permanece: la palabra del Papa, sus gestos de cercanía y su llamamiento constante a la esperanza, la reconciliación y la dignidad de toda persona.

Con esta publicación, Sevilla Press amplía su catálogo dedicado al pontificado de León XIV, del que ya tenía editado tres libros anteriormente con motivo de su nombramiento y su relación misionera con el Perú y ofrece a los lectores una obra de referencia para conocer y comprender uno de los acontecimientos eclesiales más relevantes de los últimos años.

“Es para mí un honor, como periodista y cristiano, prologar este libro sobre la reciente y exitosa visita del papa León XIV a España, que ha trascendido no solo a los católicos sino a todo el pueblo español – escribe Miguel Gallardo editor del libro –. Este éxito apostólico y social es mérito de la fuerza del Santo Padre, de la profundidad de sus mensajes y de los millones de personas que se han lanzado a las calles y han llenado los actos.”

Tras el desconcierto generado con el avión de vuelta en el aeropuerto de Tenerife Norte, el Papa regresó a Roma en un Falcon que le ofreció el Rey.

Veintiocho cadenas de televisión contaron con programas especiales y acumularon 18,8 millones de espectadores únicos, el 39,6 % de la población española, que siguieron preferentemente las emisiones de TVE y Trece TV, las cuales batieron récords de audiencia todos los días. A estas cifras habría que sumar la cobertura internacional y la repercusión en las redes sociales, incalculables.

Los gastos generales ascendieron a 26 millones de euros, de los que un 45% fueron abonados por los benefactores, un 30% por las propias entidades de la Iglesia , un 20% por las administraciones públicas, y un 5% por las colectas entre los fieles.

El papa León XIV había cumplido tan solo un mes antes su primer año de pontificado tras haber sido elegido el 8 de mayo de 2025. Con motivo de este primer aniversario, la editorial Sevilla Press reeditó los tres libros que ha publicado sobre León IV.

El primer libro sobre León XIV, Diez crónicas de urgencia sobre el nuevo Papa, fue editado en Sevilla.

El segundo libro, León XIV. De misionero peruano a Santo Padre, narra la vida y el camino espiritual de Robert Francis Prevost Martínez desde su etapa como misionero agustino en Perú hasta su elección como Papa. Y el tercer libro se trata de una edición de bolsillo de “Diez crónicas de urgencia sobre el

Este libro –según el prologuista Juan José Rodríguez Mejías–es volver a escuchar una voz que ha resonado en el corazón de nuestro pueblo y que nos ha invitado a alzar la mirada de nuevo hacia Cristo, fuente de toda esperanza.

Como fraile franciscano, que vive y sirve en el Santuario de Nuestra Señora de Regla, en una casa que durante siglos estuvo habitada por los hijos de San Agustín, siento una especial alegría al contemplar el ministerio de este Papa agustino. En él encontramos la profundidad espiritual de quien ha buscado incansablemente la verdad, la unidad y la cercanía pastoral de quien sabe caminar junto al pueblo de Dios”.

“Su presencia entre nosotros – afirma fray Juan José –ha despertado entusiasmo, reflexión, preguntas y también deseos de renovación espiritual. Personas cercanas a la Iglesia y otras más alejadas han vuelto su mirada hacia el mensaje del Papa.

Nunca antes han estado más unidas Madrid, Barcelona y las Canarias. Creo que todo eso es una gracia.

Hemos podido comprobar cómo, durante esos días, España entera ha estado pendiente de cada encuentro, de cada palabra y de cada gesto. La visita ha trascendido los límites de lo estrictamente religioso para convertirse en un acontecimiento humano y espiritual de primer orden.”

Con motivo de este primer mes de pontificado, la editorial Sevilla Press reeditó los tres libros que había publicado sobre León XIV.

El Primer libro sobre León XIV. Diez crónicas de urgencia sobre el nuevo Papa fue editado en la ciudad de Sevilla. Se trata de un trabajo editorial coordinado por el periodista Miguel Gallardo, que cuenta con aportaciones en forma de crónicas de los periodistas Paco Correal, Manuel Capelo, Javier Rubio, Sergio Morante y Paloma Cervilla; del historiador Pablo Borrallo; del cirujano Fernando de la Portilla de Juan; del catedrático de Derecho Juan Antonio Martos; del abogado José Joaquín Gallardo; y del filólogo Antonio Puente Mayor.

León XIV. De misionero peruano a Santo Padre fue el segundo libro, una obra que narra la vida y el camino espiritual de Robert Francis Prevost Martínez, desde sus orígenes en Perú como misionero agustino, donde permaneció cuarenta años, hasta su elección como Papa y Sumo Pontífice con el nombre de León XIV. Este libro también fue presentado junto a un tercero, la edición de bolsillo del primer volumen, por lo que fueron tres los libros sobre el nuevo Papa presentados con carácter nacional el mismo día.

La editorial Sevilla Press ha consolidado una de las colecciones más completas de la literatura cofrade actual. Con más de treinta libros publicados hasta la Semana Santa de 2026, esta serie combina clásicos históricos con crónicas de acontecimientos recientes.

A continuación, se ofrece un resumen de algunas de sus obras más destacadas:

1. Los imprescindibles del padre Ramón Cué

Considerado el autor de referencia de la colección, sus obras constituyen el núcleo espiritual de la serie:

• Cómo llora Sevilla…: considerada la «biblia» de la Semana Santa (18.ª edición en 2020 y edición de bolsillo en 2025).

• Mi Cristo roto: clásico de la literatura devocional, disponible en edición normal y de bolsillo.

• ¡Viva la Esperanza de Triana!: dedicado a la popular hermandad trianera.

• Cómo sonríe Sevilla: pregón de las Glorias de Sevilla.

• Trilogía sevillana: compendio de sus reflexiones sobre la ciudad y su fe.

2. Crónicas de acontecimientos históricos (magnas y viajes)

• Magna de Sevilla 2024 y Así fue la Magna de Sevilla.

• Setefilla en la Magna de Sevilla.

• El Cachorro en Roma y Esperanza Coronada de Málaga en Roma.

• Montserrat. Histórica peregrinación y Regreso de los Javieres a los Jesuitas.

3. Perspectivas históricas y literarias

• Teoría y realidad de la Semana Santa de Sevilla, de Antonio Núñez de Herrera.

• Cómo sigue llorando Sevilla…, de Francisco Correal.

• Relato médico de la Pasión, según Sevilla, coordinado por Fernando de la Portilla.

• Proceso jurídico de la Pasión, de Juan Antonio Martos Núñez.

• Pregón de la Semana Santa de Sevilla (1956), de Antonio Rodríguez Buzón.

• Como tú ninguna, dedicado a la Macarena tras su restauración.

• Sevilla, la ciudad más amada, de José Joaquín Gallardo.

4. Devociones específicas y temas papales

• Esperanza Macarena, Rosa de Oro, de Juan Antonio Martos Núñez.

• Gran Poder de Sevilla: Crónica de la Santa Misión.

• Soledad de San Lorenzo. Meditaciones cuaresmales, de Marina Bernal y otros hermanos cofrades.

• La Esperanza de Triana en el Polígono Sur. La misión de la Hermandad en 2025.

La editorial Sevilla Press cuenta también con una colección de biografías gráficas dedicadas a destacados personajes andaluces. Entre ellas se encuentran Canta, Rocío, canta, dedicado a Rocío Jurado; Soy Raphaelista, publicado con motivo del 60.º aniversario del debut de Raphael; y Lola, el brillo de sus ojos, editado con ocasión del centenario del nacimiento de Lola Flores, los tres escritos por la periodista Marina Bernal.

Asimismo, forman parte de esta colección Superviviente Pantoja, dedicado a Isabel Pantoja; Paquirri en primera persona, publicado con motivo del 40.º aniversario de la muerte del torero en Pozoblanco; Carmen Sevilla, la novia de España; y Gracia Montes, la voz de cristal, todos ellos obra del periodista Alfredo Sánchez.

También destacan Con el 17… Joaquín, de Miguel Gallardo; Adiós, Jesús Navas y Así fue la despedida de Jesús Navas, escritos por Miguel Gallardo y Marina Bernal; así como 20 años contigo, dedicado al vigésimo aniversario del fallecimiento de Rocío Jurado.

En el ámbito de los microrrelatos, la editorial ha publicado Anónimos infinitos 1, 2 y 3, de Marina Bernal; Sevilla, la ciudad más amada, de José Joaquín Gallardo; 75 años de la historia del baloncesto sevillano, de Antonio Ruiz; Chipiona, un paraíso cercano, de Marina Bernal; Regla de Chipiona, de Miguel Gallardo; y el reciente libro dedicado a El Conde de Regla, de Pablo Borrallo, presentado tanto en el Claustro del Santuario de Regla como en el Excmo. Ateneo de Sevilla.