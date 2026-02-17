Mayden Joven regresa tras su gira por México y España y presenta “Horny”

Luego de una gira promocional y de presentaciones en México y España, la cantante urbana colombiana Mayden Joven regresa al país con el lanzamiento de su nuevo sencillo, “Horny”, disponible desde hoy en todas las plataformas digitales. El videoclip oficial será estrenado el próximo 26 de febrero a través de VEVO en YouTube.

El regreso se da en un momento clave para la artista, quien ha venido fortaleciendo su proyección internacional. En años anteriores, Mayden también se presentó en distintos escenarios de Europa, ampliando su presencia fuera de Colombia y consolidando una base de seguidores en el exterior.

“Horny” se inscribe dentro de su línea urbana con influencia de dembow y reguetón, manteniendo una narrativa frontal y orientada al entretenimiento. La canción apuesta por una estructura rítmica pensada para la pista de baile y el consumo digital, dos frentes estratégicos dentro del mercado actual del género.

Antes de consolidar su proyecto como solista, Mayden trabajó como corista y bailarina de artistas internacionales como Maluma y J Balvin, experiencia que marcó su formación escénica y que hoy se traduce en una propuesta donde la interpretación corporal y el performance tienen un rol protagónico.

En 2024, la artista presentó “Éxito”, un afrobeat acompañado de un videoclip de alto impacto visual que reforzó su identidad estética y narrativa. Con este nuevo lanzamiento, continúa desarrollando una propuesta que combina música urbana, presencia escénica y estrategia audiovisual.

El estreno del videoclip de “Horny” el 26 de febrero en VEVO será el siguiente paso dentro de esta etapa, con una producción que busca complementar el concepto del sencillo y potenciar su circulación en plataformas digitales.

Con este lanzamiento, Mayden Joven retoma actividades en Colombia tras su paso por escenarios internacionales y suma un nuevo título a su catálogo dentro de la música urbana latina.

Sobre Mayden Joven

Cantante, bailarina y compositora colombiana, Mayden Joven inició su carrera artística desde temprana edad, incursionando en el baile profesional y formándose en técnica vocal, danza contemporánea y actuación con reconocidas figuras del medio artístico nacional

.Ha compartido escenario con artistas como Reykon, Shako, Buxxi, Leka el Poeta, Maluma y J Balvin , y ha participado en proyectos televisivos en cadenas como RCN, Fox Telecolombia y Caracol Televisión.

A lo largo de su carrera ha desarrollado una propuesta dentro de la música urbana que combina sensualidad y energía escénica, con una estrategia enfocada en el mercado internacional y en el fortalecimiento de su presencia digital.