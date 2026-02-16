PERCEBEIRO. Segundo single del cuarto disco de estudio «Lo llamaban Rock and Roll». (Lanzamiento del álbum: abril 2026)

Percebeiro es el segundo adelanto del cuarto disco de estudio de Mar de Fondo, Lo llamaban Rock and Roll, un trabajo que verá la luz el próximo mes de abril. Tras la publicación de Bailando con las ratas, la banda continúa desvelando el universo emocional y sonoro de un álbum que refuerza su identidad rock, ampliando al mismo tiempo su dimensión narrativa y musical.

En esta ocasión, Mar de Fondo pone el foco en el mar como territorio vital, cultural y emocional. Percebeiro nace como un homenaje directo a la gente del mar, tomando como símbolo la figura del percebeiro: hombres y mujeres que cada día desafían las mareas, las olas y la fuerza imprevisible del océano para ganarse la vida en uno de los oficios más duros y arriesgados que existen.

La canción quiere retratar el respeto, el sacrificio, la tradición y el vínculo profundo que une a estos trabajadores con el mar, no solo como medio de vida, sino como herencia, como identidad y como destino. Percebeiro representa a todos esos hijos del mar que conviven con el peligro y la incertidumbre, pero también con el orgullo de pertenecer a una forma de vida que se transmite de generación en generación.

Musicalmente, el tema supone uno de los retos más ambiciosos en la trayectoria de la banda. A la base rock característica de Mar de Fondo se suma en esta ocasión una dimensión orquestal que eleva la carga emocional y narrativa de la canción, convirtiéndola en una de las piezas más complejas y evocadoras del álbum.

Para ello, el grupo cuenta con la colaboración de tres referentes musicales de enorme prestigio y proyección internacional.

El multiinstrumentista Abraham Cupeiro, reconocido mundialmente por su labor de recuperación, construcción e interpretación de instrumentos históricos, aporta a la canción un enfoque sonoro único. Su trabajo ha trascendido el ámbito puramente musical, participando en proyectos vinculados a la industria cinematográfica internacional y colaborando en el desarrollo musical de producciones audiovisuales de gran formato, entre ellas proyectos ligados a superproducciones cinematográficas contemporáneas. Su capacidad para fusionar tradición sonora con modernidad lo ha convertido en una figura clave dentro de la música escénica y audiovisual actual.

PERCEBEIRO

Junto a él participa el compositor gallego José Manuel Cancela, una de las figuras más destacadas en el ámbito de la composición musical para cine y televisión a nivel internacional. Formado en instituciones de referencia como el Berklee College of Music, Cancela ha desarrollado una sólida carrera en la industria audiovisual estadounidense, acumulando cinco premios Emmy gracias a su trabajo en documentales, series y producciones televisivas de alcance global. Su trayectoria incluye participación en producciones ligadas a grandes estudios y plataformas internacionales, aportando composiciones caracterizadas por su capacidad narrativa, su riqueza orquestal y su sensibilidad emocional.

A este encuentro creativo se suma la Orquesta Sinfónica de Galicia, aportando una dimensión épica y cinematográfica que transforma la canción en un auténtico paisaje sonoro. La unión de la banda con estos tres pilares musicales genera una pieza que conecta el rock con el lenguaje sinfónico, la tradición atlántica con el relato universal y la emoción íntima con una puesta en escena sonora de gran envergadura.

La grabación del single mantiene la filosofía sonora del disco, apostando por un sonido orgánico, honesto y ﬁel a la identidad de la banda. El tema ha sido registrado en los Estudios Tercera Planta, en Ares, bajo la producción de Manuel Ramil, figura habitual en el desarrollo sonoro del grupo.

Percebeiro estará disponible en todas las plataformas digitales el 13 de marzo de 2026, mientras que su videoclip se estrenará el 12 de marzo de 2026 en el canal oficial de YouTube de Mar de Fondo.

Con este lanzamiento, la banda continúa anticipando un disco que promete ser uno de los trabajos más ambiciosos, emocionales y conceptuales de su trayectoria, consolidando su apuesta por un rock que dialoga con nuevas texturas musicales sin renunciar a su esencia narrativa y atlántica.